Villarreal-Juventus, Allegri lancia la giacca nel finale: “non pensavano nemmeno loro di far gol”

Pareggio per la Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, la gara contro il Villarreal si è conclusa sul risultato di 1-1. Vantaggio lampo di Vlahovic, nel secondo tempo è stato Parejo ad impattare. La qualificazione si deciderà al ritorno. Nervoso il tecnico Allegri nei minuti finali, l’allenatore ha lanciato la giacca dopo una giocata della squadra che non è stata gradita. Si tratta di un gesto che ricorda molto quello di Carpi.

Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “abbiamo preso gol quando la partita stava scivolando senza problemi. Non siamo riusciti a trovare il momento giusto nella ripresa. E’ un buon risultato, ci giocheremo tutto nella partita di ritorno. Vlahovic ha fatto una buona partita, Albiol è un ottimo difensore. Dopo il pareggio siamo andati un pò in difficoltà, abbiamo preso un contraccolpo”.

“Nel primo tempo abbiamo pressato molto, nella ripresa ci siamo abbassati. Avevamo la partita in mano, poi abbiamo perso qualche pallone. Nemmeno loro pensavano di far gol, eravamo sei contro zero. Il ritorno sarà come una finale contro una squadra esperta, recupereremo calciatori importanti al ritorno”.