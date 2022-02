Villarreal-Juventus 1-1, le pagelle di SportFair: avvio ‘bruciante’ di Vlahovic, ma gli spagnoli mettono il… Parejo

SportFair

Ottimo primo tempo della Juventus nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League, nella ripresa un netto calo. Si è concluso il primo atto contro il Villarreal, la qualificazione si deciderà al ritorno con la squadra di Allegri che potrà contare su un leggero vantaggio rispetto agli spagnoli. Non c’è Dybala, i bianconeri si affidano a Morata e Vlahovic, i padroni di casa rispondono con Lo Celso e Danjuma. L’avvio di partita è super per la Juventus: assist al bacio di Danilo per Vlahovic, l’ex Fiorentina incrocia e porta in vantaggio gli ospiti. La reazione del Villarreal è immediata, ma il portiere Szczesny è attento. Nel secondo tempo il tema dell’incontro cambia, il Villarreal attacca a testa bassa. Il pareggio arriva al 66′: De Sciglio sbaglia la chiusura, è Parejo a superare Szczesny. Nel finale continua l’equilibrio, finisce 1-1. Si deciderà tutto al ritorno.

Villarreal-Juventus, le pagelle di SportFair

VILLARREAL (4-4-2): Rulli 6; Foyth 6, Albiol 5.5, Pau Torres 5.5, Pedraza 5.5; Chukwueze 5,

Parejo 6.5: ottimo inserimento per il gol del pareggio. Gli spagnoli mettono il… Parejo. Pronto per il mare.

Capoue 6.5, A. Moreno 6; Lo Celso 6, Danjuma 5.5. All: Emery.

A disposizione: Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Iborra, Estupinan s.v., Trigueros s.v., Dia, Pino, Mandi, Moi Gomez, Aurier.

JUVENTUS (4-4-2):

Szczesny voto 6.5: molto attento nel primo tempo, si dimostra sicuro nei momenti caldi.

De Sciglio voto 5: pessimo nel secondo tempo, sbaglia gli appoggi e si lascia scappare l’avversario sul pareggio. Al bar.

Danilo voto 6.5: parte dal suo piede l’assist per il gol lampo di Vlahovic. Come il miglior Pirlo.

De Ligt voto 6.5: strepitoso, come al solito. Chiude tutti i tentativi, non sembra responsabile in occasione del gol del pareggio. Si prende le responsabilità, mezzo voto in meno.

Alex Sandro voto 6: più bloccato del solito, spinge di meno e sembra una scelta di Allegri.

Cuadrado voto 6.5: quando gioca nella metà avversaria è sicuramente più pericoloso, mette in area palloni interessanti.

McKennie voto 6.5: partita di corsa e inserimenti, si conferma un centrocampista prezioso per Allegri.

Locatelli voto 6.5: gioca con personalità. Solo un errore nella ripresa, poi viene sostituito.

Rabiot voto 5.5: sbaglia in occasione del pareggio del Villarreal, poi viene anche ammonito e rischia con un intervento pericoloso. Graziato.

Vlahovic voto 7: pronti via e timbra il cartellino con un gol da attaccante vero, poi non ha grandi occasioni per mettersi in mostra. Solo una chance nel finale.

Morata voto 6: tanto movimento, ma non è concreto in fase di finalizzazione.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Arthur 5.5, Pellegrini s.v., Kean, Bonucci 6, Zakaria s.v., Soulè.