Putin attacca l’Ucraina, Vettel irremovibile: “io non correrò in Russia”

La decisione di Putin di attaccare l’Ucraina non piace a moltissimi. Tra questi c’è anche Sebastian Vettel, pronto a rinunciare ad un Gp della stagione, quello della Russia, in segno di protesta.

“Non posso parlare a nome della GPDA (l’associazione dei piloti, ndr), ma personalmente non voglio correre in Russia e la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ragioni stupide. È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi riguarda la decisione l’ho già presa, io in Russia non correrò”, queste le parole del tedesco a margine della seconda giornata di test a Barellona.