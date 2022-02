Vettel, le incongruenze del finale di Abu Dhabi e le difese a Masi: “sbagliato dare la colpa a lui”

SportFair

L’Aston Martin ha presentato ieri le monoposto che Stroll e Vettel guideranno nella stagione 2022 di F1. A margine dell’evento di presentazione c’è stato spazio e tempo per delle interviste, durante le quali si è parlato anche del finale di stagione 2021 di Abu Dhabi.

Vettel ha parlato senza peli sulla lingua, ammettendo alcune incongruenze, ma difendendo Michael Masi. “Non sono un uomo che guarda al passato, non ha molto senso guardarsi indietro. Lo sport non ha due vincitori, non funziona così. Ci sono due interessi che si scontrano. Da un lato lo sport, dall’altro lo spettacolo. Non mi importa molto dello spettacolo, perché guardo alla Formula 1 come uno sport e da una prospettiva di competizione. Chiaramente non è la posizione più semplice in cui essere, quella di arbitro o quella di Michael. Ha fatto un gran lavoro, specialmente dopo essere subentrato a Charlie Whiting. Ero in gara e mi chiedevo come mai stessero succedendo certe cose, ma ci sono dei protocolli. La cosa principale è che c’è chiarezza con queste situazioni“, ha affermato Vettel.

“Masi? È assolutamente sbagliato dare tutta la colpa a lui, è una vergogna che sia tutto concentrato su un singolo. Si è trovato in una posizione probabilmente molto, molto difficile e dovremmo concentrarci sul far sì che le regole siano scritte meglio e in modo più chiaro, sarebbe meglio per tutti. Non capisco perché ci sia stata così tanta attenzione su di lui. Penso che abbia provato a fare il miglior lavoro possibile. Non so cosa gli riserverà il futuro, spero che continui a essere in giro, in generale penso abbia fatto un ottimo lavoro. Si è parlato molto dell’ultima gara ma non dovrebbero esserci tutte queste controversie, perché se guardiamo al quadro generale ha operato molto bene. La cosa principale, in futuro, è la necessità di chiarezza in queste situazioni, così non serviranno ulteriori domande“, ha aggiunto il tedesco.

Non poteva mancare un commento su Hamilton e i rumors sul suo ritiro: “non so se ha pensato di lasciare, devo chiederglielo. E’ competitivo, non so se ha confermato che correrrà“.