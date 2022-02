La Reggia Versailles? No, la favola del Versailles: la squadra di quarta serie in semifinale di Coppa di Francia, tifosi in piazza e calciatori in festa [VIDEO]

SportFair

Il calcio è in grado di regalare favole, belle storie da raccontare che sono in grado di appassionare gli amanti del calcio. Un miracolo sportivo arriva direttamente dal Versailles 78, squadra francese che ha scritto la sua storia personale e, in parte, anche quella del calcio in generale. Si tratta di una piccolissimo club che disputa la quarta divisione francese e che sta battendo tutte le squadre nella coppa nazionale, è addirittura arrivato in semifinale. Ai quarti di finale è stata superata un’altra favola, il Bergerac. La partita (1-1 durante i tempi regolamentari) si è conclusa dopo il calci di rigore a favore del Versailles, il penalty decisivo è stato realizzato da Waly Diouf. In semifinale dovrà vedersela contro il Nizza, squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico. Il Versailles non è nuova ad imprese e non è da escludere un altro risultato da ricordare.

La storia del Versailles 78

Il Versailles 78 è una squadra di calcio francese con sede nel comune di Versailles, nell’Île-de-France. Il club è stato fondato nel 1989 dalla fusione tra Racing Club Versailles e Companion Sports Versailles. Lo stadio è lo Stade de Montbauron con una capienza di circa 6.000 spettatori. Attualmente gioca nel Championnat National 2, la quarta serie francese. Il suo punto di forza è rappresentato dal settore giovanili, nel corso degli ultimi anni ha deciso di puntare tantissimo sui giovani e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nel corso della sua storia non ha raggiunto grandi traguardi, ecco perché la qualificazione in semifinale di Coppa Francia rappresenta un risultato ancora più importante. I tifosi si sono riversati in piazza per festeggiare lo storico traguardo: tra salti, balli, canti e fumogeni è stata una giornata da ricordare. Così come i festeggiamenti della squadra nello spogliatoio, quasi quanto la vittoria di una Champions League. In attesa di una nuova pagina di storia, il sogno è appena iniziato.