Verratti compra un’isola nel Metaverso: è il primo calciatore al mondo

Marco Verratti è un grande protagonista del Psg. Il centrocampista italiano è stato uno dei migliori nel match degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad una magia di Mbappé al 94′, la stampa francese ha esaltato anche la prestazione dell’ex Pescara che ha giocato con una qualità sopra la media. Si tratta di uno dei migliori interpreti nel suo ruolo e si candida a trascinare anche l’Italia nelle prossime partite. Il suo nome è circolato anche per un episodio fuori dal campo.

Verratti è il primo calciatore a investire pubblicamente nel Metaverso. Il centrocampista ha deciso di investire in un immobile digitale, un’isola esclusiva all’interno di The Sandbox, una piattaforma leader nel nuovo trend digitale del metaverso. Si tratta di una realtà virtuale dove è possibile interagire online anche tramite acquisto di beni immobili.

“Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale e da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del metaverso. Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore creando la mia isola privata in The Sandbox”, ha dichiarato Verratti come riportato da Cointelegraph Italia.

I progetti sulla sua nuova isola: “un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e anche attimi di vita privata. Non vedo l’ora di vedere realizzato il futuro che ho immaginato”.