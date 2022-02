Kobe Bryant indimenticato: venduta per una cifra pazzesca una rara carta collezionabile del Black Mamba [FOTO]

SportFair

Kobe Bryant resterà sempre nel cuore di tutti! Il Black Mamba è amatissimo e non verrà mai dimenticato. Ogni giorno, infatti, non si perde occasione di parlare e ricordare l’ex stella NBA, morta tragicamente in un incidente in elicottero insieme alla figlia Gigi e altre 7 persone, due anni fa.

A far parlare di Bryant in tutto il mondo, nelle ultime ore, è la vendita di una carta collezionabile a lui dedicata: secondo un rapporto di PWCC giovedì, una carta collezionabile con l’immagine di Kobe Bryant è stata venduta privatamente per 2 milioni di dollari. La carta venduta è una delle più rare del giocatore dei Los Angeles Lakers. È un pezzo Metal Universe Precious Metal Gems del 1997-98 e ha un voto di 8,5. Sono state realizzate solo 10 carte smeraldo e questa è numerata 004/100. Sulla carta non figura l’autografo di Bryant e questo rende ancor più sorprendente il prezzo al quale è stata venduta. Sulla carta c’è Bryant in maglia gialla n. 8, che passa il basket. La parte posteriore ha anche una foto di lui che sembra concentrato, insieme alle sue statistiche della stagione 1996-97. A rendere ancor più speciale questa carta è la numerazione: 81 su un set di 123. Come i fan di Kobe sapranno, la leggenda ha segnato 81 punti il ​​22 gennaio 2006, diventando il secondo miglior realizzatore in un singola partita nella storia della NBA.

“Questa è probabilmente la migliore carta di Kobe esistente“, ha affermato in una nota Jesse Craig, direttore dello sviluppo aziendale di PWCC. “È difficile trovarle in qualsiasi condizione e, data la loro natura delicata, trovarne una in tali buone condizioni è incredibilmente raro“, ha aggiunto.