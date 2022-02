Valentino Rossi tra vita privata e futuro: “abbiamo deciso il nome della bambina. Presto inizierò a provare la nuova macchina”

SportFair

Valentino Rossi è uno sportivo ancora molto seguito dagli appassionati di sport, nonostante il ritiro dal mondo della MotpGp. E’ stato uno dei più grandi di sempre, adesso è arrivato il momento di pensare alla famiglia e alla vita privata. E’ in arrivo la prima figlia e il rapporto con la compagna Francesca Sofia Novello va sempre più a gonfie vele.

Il Dottore è stato intervistato da Radio Deejay e si è raccontato a 360°. “Per i progetti futuri con l’Audi bisognerà vedere anche quando Francy farà la bambina, perché siamo agli sgoccioli. Dovrebbe nascere più o meno nel giorno del mio compleanno. Vedremo quando sarà. Abbiamo già deciso il nome, ma lo diremo solo quando nasce. Ormai manca poco, sarà circa una decina di giorni. Non so bene cosa aspettarmi”. La data del suo compleanno è il 16 febbraio.

Sul futuro: “per me questo è un periodo abbastanza tranquillo, un po’ di ferie, diciamo… Però fra poco inizierò a provare la macchina, perché quest’anno correrò in macchina, con un’Audi. Il primo test sarà il 14 febbraio, a San Valentino. Ma bisognerà capire quando nascerà la bambina…”.

Sulla sua carriera da pilota: “la cosa più bella della mia carriera è stata avvicinare al motociclismo tanta gente che magari non ne sapeva niente. Secondo me ho fatto un bel favore al movimento, ecco. Ora fanno i primi test in Malesia, i primi test in cui non ci sarò. Bisognerà vedere lì come mi sentirò, e soprattutto la prima gara in Qatar il 6 marzo. Ma sono contento della mia scelta, era il momento giusto. Pensare adesso di ricominciare e ripartire in giro per il mondo e fare 21 gare sempre a tutto gas è tosta. Comincio ad avere una certa età… Quindi va bene così, dai”.