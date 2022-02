USA-Honduras si gioca con -20°, due calciatori sostituiti per ipotermia: in campo con i passamontagna, sugli spalti senza vestiti

SportFair

Una partita che ha lasciato tutti (o quasi) di ghiaccio. E’ scoppiata la polemica in relazione alla partita valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022 tra Stati Uniti e Honduras. Per la cronaca la gara è finita sul risultato di 3-0 con i gol messi a segno dallo juventino McKennie, da Zimmerman e Pulisic. Gli Stati Uniti si confermano al secondo posto della classifica con 21 punti, lo stesso punteggio del Messico e a 4 lunghezze dalla capolista Canada. La gara è salita alla ribalta per un altro motivo: a far discutere sono state le condizioni climatiche. La sfida è andata in scena all’Allianz Field di Saint Paul in Minnesota e le temperature hanno sfiorato i -20°, con raffiche di vento gelate.

Il portiere Lopez e il centravanti Quioto, hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco a fine primo tempo con sintomi da ipotermia, in più l’allenatore Gomez ha confermato che alcuni dei suoi ragazzi avevano dovuto ricorrere alle flebo. Alcuni dei protagonisti hanno deciso di indossare un passamontagna. “È inconcepibile che una forza maggiore, in tutti i sensi, ti porti qui per giocare una partita. Non è neanche iniziata, ma io non vedo l’ora che finisca. Perché non siamo qui per divertirci, ma per soffrire”, le parole di Gomez prima dell’incontro. Al fischio finale il Ct degli USA Berhalter ha dichiarato: “quando siamo noi a scendere in quei paesi ci sono 30 gradi e il 90 per cento di umidità, i ragazzi si disidratano, hanno crampi ed esaurimenti da calore, questa è la natura della nostra competizione. L’ondata di freddo è arrivata ed era qualcosa che non potevamo controllare. Tutto ciò che possiamo fare una volta che ciò accade è cercare di minimizzare i rischi indossando l’abbigliamento adeguato e uscendo a giocare”. Durante il match un tifoso si è spogliato a petto nudo e l’immagine ha fatto il giro del web.