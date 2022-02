Un argento che vale oro! Goggia magica: grazie Sofia, anche Nadia Delago sul podio della discesa femminile

SportFair

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: a Pechino è andata in scena la discesa femminile delle Olimpiadi Invernali.

L’Italia è partita subito super, con Elena Curtoni che è riuscita a stare in testa finchè un’eccezionale Nadia Delago, all’esordio olimpico, non gli ha soffiato la prima posizione.

La gioia della Delago è durata peró poco: Sofia Goggia, autrice di una gara pazzesca a poco più di 20 giorni dalla caduta di Cortina si è piazzata infatti subito in testa alla classifica.

Così come quella di Delago, la gioia di Sofia Goggia è durata poco: Corinne Suter, infatti, è riuscita a far meglio della campionessa bergamasca, prendendosi il primo posto.

Le prime tre posizioni sono rimaste invariate per il resto della corsa: con le altre atlete in gara che non sono riuscite a far meglio di Suter, Goggia e Delago.

Nonostante il viso non proprio soddisfatto e felice di Sofia Goggia, l’Italia intera esulta! L’argento olimpico della bergamasca vale come un oro! Goggia, infatti, l’impresa è riuscita a farla solo partecipando alla gara di oggi, dimostrando che con determinazione e duro lavoro tutto è possibile. Poche settimane fa Sofia Goggia non sapeva se sarebbe potuta partire per la Cina e adesso si ritrova al collo un pesantissimo argento. Ovviamente l’azzurra puntava a confermarsi campionessa olimpica, ma l’Italia intera non puoi far altro che dirle GRAZIE!

Applausi anche per Nadia Delago, che al debutto olimpico si mette al collo un fantastico bronzo.