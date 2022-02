L’ucraino Zinchenko scoppia a piangere prima del match: l’avversario e connazionale Mykolenko lo abbraccia [VIDEO]

SportFair

Momenti da brividi durante la partita di Premier League tra Everton e Manchester City. E’ in corso la gara del campionato inglese, il match è salito alla ribalta per un episodio che si è registrato prima del fischio iniziale. Il mondo è ancora preoccupato per la guerra scoppiata tra Russia e Ucraina e che sta condizionando inevitabilmente anche il mondo del calcio.

Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro del City non ha nascosto l’emozione ed è scoppiato in lacrime. A dargli conforto un avversario, Vitaliy Mykolenko, connazionale ma oggi nel ruolo di rivale. Le squadre sono entrate in campo con i calciatori che sventolavano bandiere ucraine o indossavano magliette con i colori azzurro-gialli.