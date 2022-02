Ucraina sotto attacco, la Polonia si ribella: la Nazionale non giocherà contro la Russia le qualificazioni ai Mondiali 2022

SportFair

Importanti novità nel mondo del calcio legate alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. La Polonia, che in un primo momento aveva dichiarato di non essere disposta a giocare la partita di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 contro la Russia a Mosca, ha adesso annunciato che la Nazionale non giocherà il match in programma il 24 marzo, qualunque sia la sede.

“Niente più parole, è tempo di agire! A causa dell’escalation dell’aggressione della Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina, la Nazionale polacca non ha intenzione di giocare la partita di spareggio contro la Russia. Questa è l’unica decisione giusta. Siamo in trattative con le federazioni di Svezia e Repubblica Ceca per presentare una posizione comune alla FIFA“, ha twittato il presidente della Federazione Cezary Kulesza.

“È la decisione giusta! Non riesco a immaginare di giocare una partita con la Nazionale russa in una situazione in cui l’aggressione armata in Ucraina continua. I calciatori e i tifosi russi non sono responsabili di questo, ma non possiamo fingere che non stia succedendo nulla“, queste le parole di Robert Lewandowski, capitano della Nazionale polacca.