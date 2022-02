Club, Nazionale, animalisti e sponsor: tutti contro Zouma dopo il maltrattamento al gatto

SportFair

Il calciatore del West Ham Kurt Zouma è stato autore di un gesto vergognoso: il difensore ha maltrattato un gatto con calci e schiaffi. In occasione della partita contro il Watford il calciatore è stato fischiato dai propri tifosi, in più è arrivato un duro provvedimento: Zouma è stato stato sospeso dal West Ham e ha ricevuto una multa di circa 300 mila euro, mentre è in attesa sull’esito dell’inchiesta aperta dalla Polizia. In più la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha preso in affido temporaneo i due gatti del calciatore. Inoltre l’Adidas ha deciso di rescindere il contratto di partnership con l’Adidas. Anche la Nazionale francese ha preso le distanze.

Un po’ discutibile il commento del compagno Michail Antonio ai microfoni di Sky Sports UK: “non lo sto perdonando, non sono affatto d’accordo su ciò che ha fatto. Ma ci sono persone che sono state condannate per razzismo e in seguito sono tornate a giocare. Hanno ricevuto magari una squalifica di 8 partite o qualcosa del genere, ma ora si invoca il licenziamento e che perda il proprio sostentamento. Pertanto chiedo: quel che ha fatto è peggio delle persone condannate per razzismo?”.