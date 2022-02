Trump e la pandemia ‘rovinano’ Cristiano Ronaldo: che perdita per CR7!

SportFair

Mentre sui social festeggia i 400 milioni di follower, nel mondo degli affari arrivano pessime notizie per Cristiano Ronaldo. A creare problemi all’attaccante del Manchester United sono i suoi investimenti immobiliari: si tratta in alcuni casi di problemi legati a requisiti legali di costruzione, in altri di perdite generate dalla vendita.

Alcuni lavori illegali eseguiti nel suo nuovissimo attico a Lisbona, 300 mq e 7,2 milioni di euro, hanno dato il via la scorsa estate a una serie di polemiche con cui il portoghese ha dovuto fare i conti in uno degli anni più complicati della sua carriera sportiva.

Successivamente Ronaldo, a settembre dello scorso anno, ha avuto problemi con la sua nuova abitazione a Manchester: è stato costretto a trasferirsi per questioni di sicurezza. Il suo staff ha consigliato a CR7 di cambiare abitazione a causa del sentiero pubblico che attraversava la fattoria e una strada vicina, oltre che per motivi anche di disturbo della quiete a causa del belare delle pecore che infastidivano il portoghese nei suoi momenti di relax.

Alla fine dello scorso ottobre, poi, Cristiano Ronaldo ha ricevuto un avviso di demolizione di un campo da tennis e un edificio annesso al palazzo che ha vicino a Geres, nel nord del Portogallo.

Adesso, arrivano altre pessime notizie per CR7: secondo quanto riportato dal New York Post, il calciatore portoghese ha messo in vendita l’appartamento che possedeva nella Trump Tower di New York dal 2015. CR7 lo aveva acquistato a circa 16 milioni di euro, ma adesso è stato costretto ad una svendita impressionante.

Ronaldo ha messo in vendita l’appartamento nel 2019 per metà dei soldi da lui spesi, circa 9 milioni di dollari, senza ricevere però alcuna offerta. Con Donald Trump finito nella bufera e con l’arrivo della pandemia, CR7 è stato costretto a ridurre ulteriormente il prezzo e sembra che sia riuscito finalmente a vederlo per circa 6,3 milioni di euro.

Si tratta di una perdita di circa 10 milioni di euro per Cristiano Ronaldo. Considerando il conto in banca dell’attaccante portoghese, di certo Cristiano Ronaldo non è finito in miseria con questa perdita.