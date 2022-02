Tragedia in campo, crolla una torre faro e travolge il tabellone: un morto durante la partita [FOTO]

SportFair

Un gravissimo episodio si è verificato in Spagna, una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio. Un uomo è morto a causa della caduta di una torre faro che, a sua volta, ha travolto un tabellone pubblicitario durante una partita de la Tercera RFEF, la quinta divisione spagnola.

La tragedia si è verificata in occasione della partita tra la Lenense e il Lealtad a Pola de Lena. La causa del crollo sarebbe stato il forte vento. L’incidente si è verificato nel finale della partita, all’80° minuto. In seguito al crollo è rimasta ferita anche un’altra persona, che sarebbe in condizioni di salute disperate. Una giornata di sport rovinata da un episodio gravissimo.