Totti-Ilary Blasi, il motivo della rottura: il collega della tv e la ragazza de ‘L’Isola dei Famosi’

SportFair

Nuovi dettagli sulla crisi matrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il rapporto sarebbe ormai agli sgoccioli. E’ una delle coppie più conosciute del mondo dello spettacolo e del calcio, la notizia della possibile rottura ha sconvolto i fan. La separazione sembra inevitabile e potrebbe essere ufficializzata a breve. L’amore, durato 20 anni, è arrivato al capolinea. La notizia è stata lanciata da ‘Dagospia’, lo stesso sito ha aggiornato con nuovi dettagli.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato il bacio tra Ilary e Michelle Hunziker durante un programma televisivo, ma il rapporto era già in crisi da tempo. Inoltre si vocifera che l’ex calciatore veda spesso una ragazza che ha partecipato a un’edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, condotta proprio da Ilary Blasi. Quest’ultima, sempre secondo quanto riportato dal sito anche di gossip, sarebbe stata avvistata con un collega della tv. Ancora non sono arrivate conferme, ma in breve tempo la notizia è diventare virale su siti web e social.