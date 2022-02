Totti-Ilary Blasi, il Pupone allo scoperto sulle voci di gossip: “basta fake news, rispetto per i bambini” [VIDEO]

SportFair

Francesco Totti ha deciso di uscire allo scoperto. Il Pupone è finito su tutte le prime pagine dei giornali di gossip per la presunta rottura con la moglie Ilary Blasi, continua a circolare il nome di Noemi Bocchi come nuova fidanzata. Il sito Dagospia ha svelato i dettagli della crisi, si è parlato di presunti tradimenti anche da parte della presentatrice. Sull’argomento è arrivato l’intervento di Francesco Totti, l’ex calciatore della Roma ha messo le cose in chiaro attraverso una Stories su Instagram.

“Nelle ultime ore ho letto molte cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che devo sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Francesco Totti ha deciso di cenare con la famiglia in un noto ristorante per smentire le ultime voci.