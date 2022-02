Bomba di gossip: Totti e Ilary Blasi verso la separazione, il matrimonio è agli sgoccioli

SportFair

Una bomba di gossip che riguarda anche il mondo del calcio e che sta circolando su tutti i giornali: Totti e Ilary Blasi sono in crisi e sarebbe imminente la separazione. I diretti interessati non hanno confermato, ma le voci sono sempre più insistenti. L’ex capitano della Roma e la conduttrice tv si sono fidanzati nel 2002, poi nel 2005 il matrimonio. A novembre la nascita del figlio Cristian, nel 2007 Chanel e nel 2016 Isabel.

Poi il declino del rapporto, da un po’ di tempo Ilary e Totti non si facevano vedere insieme in occasioni ufficiali, secondo alcune indiscrezioni riportate un primo screzio si sarebbe verificato durante una gita a Castel Gandolfo. La scorsa estate l’inizio della crisi. Totti avrebbe già lasciato la villa del Torrino per tornare nella sua casa a Casal Palocco, precedentemente occupata dalla mamma.