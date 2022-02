Follia in FA Cup: tifoso del Leicester prende a pugni i calciatori del Nottingham [VIDEO]

SportFair

Un episodio folle si è verificato in Inghilterra, esattamente durante la partita tra Nottingham e Leicester di FA Cup. La gara è finita con il netto risultato di 4-1: tre gol in pochi minuti per i padroni di casa, poi gli ospiti accorciano le distanza, ma è Spence a chiudere definitivamente i conti.

La partita è salita alla ribalta per un altro episodio. Durante l’esultanza dei calciatori del Nottingham per il gol del 3-0 messo a segno da Johnson Worrall, un tifoso del Leicester è entrato in campo e ha aggredito gli avversari, sferrando diversi pugni. Il Leicester ha subito preso le distanze: “il club è sconvolto da tale comportamento e si scusa con il Nottingham Forest e i suoi giocatori. Apprezziamo le operazioni degli steward del City Ground che hanno arrestato l’individuo che sarà escluso a vita dalle gare interne ed esterne del Leicester”.