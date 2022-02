“Ti ha mandato la Juve”: il Mourinho furioso di Roma-Verona rischia una pesante squalifica

SportFair

Josè Mourinho non è riuscito a tenere a bada la sua ira nella sfida di sabato pomeriggio all’Olimpico tra Roma e Verona. I giallorossi hanno pareggiato in rimonta, chiudendo la partita 2-2, ma il tecnico portoghese è andato su tutte le furie e ha puntato il dito contro l’arbitro Parietto: dopo aver calciato con rabbia un pallone e qualche bottiglietta d’acqua, Mourinho ha mimato il gesto del telefono urlando verso il direttore di gara frasi come “ti ha mandato la Juve”.

Lo Special One è stato espulso e la sua rabbia non si è placata nemmeno a fine partita: Mouorinho ha infatti cercato l’arbitro continuando ad urlargli: “ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve”.

Accuse pesantissime per le quali Mourinho rischia fino a tre turni di squalifica.