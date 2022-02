Theo Hernandez nei guai: il suo pitbull scappa e uccide un cagnolino, il calciatore rischia la denuncia

SportFair

Le ultime ore sono state negative per il calciatore del Milan Theo Hernandez. Nel match della 26esima giornata del campionato di Serie A, il club rossonero non è andato oltre il pareggio contro il fanalino di coda Salernitana, si tratta di uno stop pesante per la corsa scudetto. L’esterno francese si conferma uno dei migliori nel suo ruolo, il calciatore è rimasto sconvolto da una vicenda fuori dal campo.

Un pitbull, fuggito dalla villa di Theo Hernandez a Guanzate, ha assalito e ucciso il piccolo pinscher di un’anziana donna. E’ quanto riporta “La Provincia di Como”: il pitbull è riuscito a scappare in strada e ha aggredito il cane della signora Maria Luisa Annoni e del marito Federico Vezzoli.

La proprietaria del cane stava passeggiando, vedendo l’arrivo del pitbull di Theo Hernandez ha sollevato il suo cane sopra la testa, ma la signora è stata trascinata a terra. La donna ha tentato di lanciare il cagnolino sopra un’auto, ma il pitbull l’ha raggiunto e sbranato mortalmente. Il calciatore del Milan rischia una denuncia.