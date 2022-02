Stoner punzecchia Valentino Rossi: “odio dei suoi tifosi, lui non ha mai fatto nulla”

SportFair

Casey Stoner è stato uno dei piloti di MotoGp più importanti, poi la decisione di lasciare il mondo dei motori anche a causa di problemi personali. E’ stato entusiasmante il duello con Valentino Rossi, l’australiano ha svelato qualche retroscena durante il podcast Gypsy Tales. Stoner ha contestato la mancata presa di posizione del Dottore contro il comportamento di odio da parte dei tifosi del numero 46.

“Scrivevano ‘m***a’ sul mio camper o cose del genere, c’erano minacce. È stato molto duro da sopportare. Quando uscivamo dal box c’era chi non perdeva occasione per infastidirci. Quando eravamo in scooter, c’era chi provava a strapparmi un braccio per farmi cadere. Facevano di tutto per farmi del male e condizionare la gara. Valentino non ha mai cercato di fermare tutto questo concretamente”.