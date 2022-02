La mentalità di squadra ed il boom di richieste, che festa per Stefania Constantini: “mi hanno già invitata ad un reality”

E’ tornata in Italia Stefania Constantini, campionessa olimpica di curling nel doppio misto con Amos Mosaner. Mentre il suo compagno di squadra, oro a Pechino, è rimasto in Cina per la gara a squadre maschile, lei ha riabbracciato tutta la sua famiglia, godendosi i festeggiamenti per l’impresa pechinese.

“Avevo intuito che la nostra impresa avesse scatenato entusiasmi, non credevo a tal punto”, ha raccontato alla ‘rosea’ tornata a casa. Tante sono le richieste che Stefania riceve ogni giorno, ma non è da sola! La Constantini ragiona di squadra e per questo motivo non ha intenzione di fare nulla senza il suo compagno: “per rispondere attenderò il ritorno di Amos (Mosaner, ndr), rimasto a Pechino per il torneo maschile: abbiamo vinto in due, faremo tutto in due. Ci compensiamo: io sono calma, lui è fuoco, pur se pare glaciale. E solo scelte condivise. Non comanda nessuno: ma io guardandolo imparo tanto”.

“Ho fatto anche sci, nuoto e tennis, ma amo gli sport di squadra. Col curling fu subito amore.Nel 2018 mi sono diplomata all’istituto tecnico economico. Per fare l’università avrei dovuto trasferirmi, ma avevo un sogno da realizzare…”, ha aggiunto Stefania, che nel 2013 scrisse che il suo sogno era proprio quello di diventare campionessa olimpica: “ci chiesero di mettere nero su bianco i desideri: feci in fretta”.