Sputo di Cristiano Ronaldo al compagno Elanga: l’episodio durante United-Southampton [VIDEO]

SportFair

E’ un momento veramente da dimenticare per Cristiano Ronaldo. Il portoghese è reduce da un’altra prestazione deludente contro il Southampton, è probabilmente il periodo peggiore della sua carriera. Cr7 è a secco da 6 partite, si tratta di una striscia record per un calciatore delle sue qualità, in più il rapporto con l’allenatore Rangnick non sembra idilliaco.

Il calciatore ex Juventus è finito nella bufera per un episodio che si è verificato proprio durante la partita contro il Southampton. Sul web è diventato virale un video, si vede Cristiano Ronaldo sputare in direzione di un suo compagno di squadra, il 19enne Elanga. Il giovane svedese è di spalle e non si accorge di nulla. E’ stato un gesto, con ogni probabilità involontario, ma che ha scatenato tante reazioni dal mondo social.