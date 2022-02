Spezia-Roma, Thiago Motta alza la voce: “vogliamo le scuse dagli arbitri”

SportFair

La gara tra Spezia e Roma ha regalato tantissime emozioni, la partita della 27esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 0-1. La sfida è stata viva, si sono registrati tanti episodi: dai miracoli del portiere Provedel, ai legni colpiti dalla squadra di Mourinho all’espulsione di Amian e al calcio di rigore nel finale trasformato da Abraham.

Proprio questo episodio ha fatto infuriare Thiago Motta, l’allenatore dello Spezia ha protestato moltissimo al termine della partita: “la manata in faccia, secondo l’arbitro è stata giallo. L’arbitro mi ha detto che se quando giocavo mi piaceva prendere le manate in faccia. Dopo ho avuto modo di parlarci e io gli ho detto che ho perso una finale di Champions per una simulazione come ha fatto il giocatore della Roma. I giocatori non aiutano, poi c’è stata confusione nella squadra arbitrale. La responsabilità è di tutti, io mi ci metto sempre dentro. Inter-Liverpool in Champions è stata uno spettacolo, ma anche per la correttezza in campo dei giocatori e per gli arbitri. In questo momento mi aspetto le scuse allo Spezia Calcio”.

Sull’episodio nel finale: “ho visto un mio giocatore che tocca la palla e poi l’avversario. Ci sono interpretazioni che non sono chiare. Se non sei sicuro la lasci nel dubbio. Ora vogliamo le scuse allo Spezia, perché anche noi ne abbiamo diritto, noi paghiamo le tasse e siamo iscritti al campionato. Le meritiamo. Mi viene da ridere per non piangere”.