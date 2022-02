Speed Skating, niente da fare per Francesca Lollobrigida: è quarta alle Olimpiadi invernali

SportFair

Niente da fare per Francesca Lollobrigida nei 5000 metri donne di speed skating. E’ stata comunque una gara all’altezza, ma non è riuscita a conquistare una medaglia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il bilancio di questa prima parte di competizione può essere considerato comunque positivo per gli azzurri.

Dopo l’argento nei 3000, Francesca Lollobrigida non è riuscita a confermarsi nei 5000: non è andata oltre il quarto posto (+8.25) migliorando il proprio personale di 13 secondi. Oro a Irene Schouten, oro anche nei 3000 metri, che ha disputato una gara di altissimo livello e chiuso in 6.43.51, argento alla canadese Weidemann (+4.67) e bronzo alla ceca Sablikova (+6.58). Non è finita per Francesca Lollobrigida che sarà chiamata dalla mass start.