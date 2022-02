Sorteggi Europa League: l’Atalanta sfida il Bayer, tutti gli accoppiamenti

SportFair

Dopo le sfide di ieri che hanno chiuso ufficialmente i sedicesimi di finale di Europa League è arrivato il momento di conoscere gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. A Nyon si è tenuto oggi il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, dove per l’Italia, dopo l’eliminazione di ieri di Napoli e Lazio, resta in corsa solo l’Atalanta.

I bergamaschi di Gasperini hanno beccato il Bayer Leverkusen: un’avversaria tosta. I tedeschi sono infatti terzi in classifica nel campionato di Bundesliga. Le sfide si disputeranno il 10 e 17 marzo, con l’Atalanta che ospiterà a Bergamo i rivali tedeschi nel turno di andata.

Tutti gli accoppiamenti

Glasgow-Stella Rossa

Braga-Monaco

Porto-Lione

Atalanta-Bayer Leverkusen

Siviglia-West Ham

Barcelona-Galatasaray

Lipsia-Spartak Mosca

Betis-Eintracht Francoforte