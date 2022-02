E’ tempo di preparare i bagagli: Sofia Goggia in partenza per Pechino! E c’è qualcuno che vorrebbe partire con lei… [FOTO]

SportFair

Il peggio è passato, Sofia Goggia adesso non si guarda più indietro e pensa solo al domani. La campionessa bergamasca, protagonista di una terribile caduta durante il weekend di Coppa del Mondo di Cortina d’Ampezzo, non era certa di poter partire per Pechino, dove sono iniziate da poco le Olimpiadi invernali 2022.

L’azzurra ha dovuto rinunciare al suo ruolo di portabandiera per la cerimonia di apertura, tenutasi il 4 febbraio, cedendo il tricolore azzurro all’amica Michela Moioli. Sofia, però, adesso è pronta! Dopo settimane di allenamenti intensi, l’azzurra può finalmente partire per Pechino in vista delle gare femminili.

L’azzurra ha postato sui social foto e video dei preparativi, con il suo fidato amico a quattro zampe che sembra non volerla lasciare partire da sola: “qualcuno vorrebbe venire con me”, ha scritto a corredo di un tenerissimo scatto che mostra il suo cane dentro la sua valigia.