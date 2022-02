Sofia Goggia, chance per la discesa libera: “sta bene, la scelta di non fare il SuperG è motivata”

SportFair

Sofia Goggia non si presenterà al via del SuperG donne, l’atleta azzurra proverà a recuperare dall’infortunio per la discesa libera, in programma fra qualche giorno. “Sofia sta abbastanza bene. E’ chiaro che se non avesse una gara così importante fa pochi giorni saremmo tutti più tranquilli. Sapevamo che sarebbe stata una corsa contro il tempo. Domani c’è il SuperG ma sapevamo già che era quasi impossibile per lei gareggiare”, è quanto dichiarato da Andrea Panzeri, presidente della commissione medica della Fisi, ai microfoni di Sky Sport.

“La scelta di non fare il SuperG è a 360 gradi. Un po’ per motivi fisici, un po’ per scelta tecnica, avendo messo gli sci ai piedi soltanto ieri. E’ inutile sprecare energie ora. Avere qualche giorno in più ora per aumentare i carichi di lavoro e per vedere le sue sensazioni è importante. Stiamo lavorando, vedremo quanto si sentirà in grado di forzare Sofia. Sarà al via se le condizioni fisiche lo permetteranno, senza correre alcun rischio. Noi siamo qui per provarci”.