Snoop Dogg pizzicato a fumare una canna prima dell’esibizione al Super Bowl: il VIDEO diventa virale sui social

SportFair

Il Super Bowl ha regalato spettacolo puro, con la vittoria dei Rams sui Bengals e lo show attesissimo dell’intervallo. E’ proprio l’esibizione dei cantanti nell’halftime che sta facendo discutere a causa di un video che circola sui social che riguarda Snoop Dogg. Il cantate è stato immortalato, infatti, mentre fumava una canna prima di esibirsi.

Le telecamere di produzione hanno ingrandito l’inquadratura sul musicista mentre si rilassava nel backstage nel miglior modo che conosce. La marijuana ricreativa è legale in California, ma le regole della NFL ne vietano il fumo, motivo per cui Snoop Dogg non si è acceso la canna sul palco come fa spesso.

Il video comunque è diventato virale sui social e la scena è stata discussa molto: c’è chi difende il cantante, chi commenta con ironia e chi invece non apprezza il gesto.