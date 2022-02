Slalom femminile, terribile caduta per Nina O’Brien: la statunitense trasportata in ospedale [VIDEO]

SportFair

Momenti di grande paura durante la seconda manche dello slalom gigante femminile valevole per le Olimpiadi di Pechino 2022. La statunitense Nina O’Brien è stata vittima di una terribile caduta a due porte dalla fine.

Movimento innaturale del ginocchio per l’atleta e volo che ha preoccupato tutti. La gara è stata interrotta per permettere i soccorsi all’americana. Nina O’Brien ha risposto alle domande dei soccorritori, come confermato anche dall’account Twitter del comitato olimpico statunitense. Dopo 10 minuti è stata portata via con i mezzi di soccorso e poi trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso.