Sinner a Dubai per il primo torneo col nuovo allenatore: “cerca di aggiungere qualcosa di nuovo nel mio stile di gioco”

Jannik Sinner ha iniziato la nuova avventura col suo nuovo allenatore Vagnozzi. Il giovane altoatesino ha deciso di interrompere la collaborazione col suo allenatore di sempre Piatti, per iniziare un nuovo percorso.

Ai microfoni di ATP Tennis Tv, alla vigilia dell’esordio a Dubai, Sinner ha spiegato perchè ha scelto Vagnozzi: “è un grande cambiamento, ho avuto sette ottimi anni col mio allenatore, con la mia squadra e ora sono qui con Vagnozzi. Penso sia un buon allenatore, mi piace il modo in cui riesce a entrare in sintonia con me cercando di aggiungere qualcosa di nuovo nel mio stile di gioco. Lo conoscevo già un poco prima e con Cecchinato ha ottenuto dei buoni risultati e ottimi risultati con Travaglia. E’ un ragazzo che si concentra molto sul campo e questo è molto, molto importante“, ha affermato il giovane tennista italiano.

“Lavoriamo da una settimana e mezzo quindi di sicuro ètutto un po’ nuovo sia per me che per lui, lavoriamo molto, come prima e penso che la quantità di lavoro molto probabilmente non cambierà mai sarà lo stesso, forse anche di più,soprattutto in campo, quindi sì, penso che sarà eccitante allenarmi con Simone“, ha concluso Sinner.