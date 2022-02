Sinner sugli scudi, domina contro Murray e stacca il pass per i quarti del torneo di Dubai

SportFair

Jannik Sinner non si ferma più. L’italiano è un assoluto protagonista del torneo di Dubai e ha staccato il pass per i quarti di finale della competizione, si candida ad un ruolo di primissimo livello. Nel match degli ottavi di finale ha superato senza grossi problemi Andy Murray. Il britannico è un tennista straordinario, ma si è confermato in difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico.

Sinner è giovane e ha messo in difficoltà l’avversario con colpi precisi. Il primo set è equilibrato, il break decisivo si è registrato sul punteggio di 5-5, l’italiano ha chiuso 5-7. Il secondo set è dominato da Sinner, tanti errori per Murray che non è stato in grado di reagire, il punteggio nel secondo set è 2-6. Ai quarti di finale Sinner affronterà il polacco Hurkacz.