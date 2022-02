Sinner, aria di divorzio con Piatti: le soluzioni al vaglio del tennista italiano

SportFair

Jannik Sinner è uno dei maggiori talenti italiani, il tennista è reduce dal piazzamento ai quarti di finale agli Australian Open e si prepara in vista dei prossimi appuntamenti. Il classe 2001 è risultato anche positivo al Covid-19 e tornerà in campo a partire dal 21 febbraio, più di un mese di assenza. Secondo le ultime indiscrezioni non è da escludere una crisi con il suo maestro Riccardo Piatti.

Le voci da radiotennis sono sempre più insistenti: l’addio sarebbe ormai ad un passo. Dal team non sono arrivate conferme, ma non è da escludere un annuncio a stretto giro di posta. Il rapporto (iniziato da quando Sinner aveva 13 anni) sembrava solido fino a qualche giorno fa, poi qualcosa si sarebbe rotto. La sconfitta contro Tsitsipas agli Australian Open potrebbe essere stata la causa principale, ma già dagli ottavi si era intravisto qualche scricchiolio.

La soluzione più accreditata sembra quella del divorzio, ma Sinner potrebbe pensare di mantenere in rapporto con Piatti e affidarsi comunque a un super coach.