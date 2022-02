Il caso di Silas Nwankwo, il 18enne che aveva 24 anni su Football Manager: la denuncia del giornalista e l’ironia social

SportFair

Uno strano caso legato al mondo del calcio arriva direttamente dalla Svezia e riguarda proprio un calciatore. Il nome in questione è Silas Nwankwo, l’attaccante si è trasferito al Mjallby dal Nasarawa United nella sessione invernale di calciomercato. Si è messo in mostra nel campionato nigeriano con addirittura 19 gol e 8 assist, numeri che hanno convinto tante squadre a chiedere informazioni per il suo cartellino. Il giorno della presentazione sono nati dei problemi. “Per l’età che ha, è stato protagonista di numeri impressionanti. Un giocatore di 18 anni avrà bisogno di tempo per integrarsi, ma le qualità ci sono tutte”, aveva detto il direttore sportivo del club svedese Harse Larsson.

Chi è Silas Nwankwo

Sui social sono però scoppiate le polemiche, in particolar modo è stata messa in dubbio la sua età. Tutto è nato dalla denuncia di un giornalista, Rasim Reiz che ha condiviso un’immagine del gioco Football Manager, secondo il quale il calciatore avrebbe 24 anni: la data di nascita sarebbe 11 giugno 1996, secondo l’edizione del 2021. In quella del gioco appena uscita il calciatore, invece, ha 18 anni. “Come è possibile?, si chiede il giornalista. Silas Nwankwo è nato come terzino destro, ma con il passare del tempo è stato schiarato in posizione più avanzata. Attualmente gioca come prima punta ma può disimpegnarsi anche in posizione più arretrata. E’ forte fisicamente, ma anche in grado di muoversi sul fronte d’attacco. La prima esperienza è stata con la maglia del Crown FC, poi Sunshine Stars, Nasarawa United e Mjällby AIF. Adesso questo giallo che riguarda la sua età.