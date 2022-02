Tragedia nel calcio, si accascia a terra e muore in campo a 36 anni: il calcio piange Assare Seare

SportFair

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto Assare Seare, 36enne originario del Ghana. L’episodio si è verificato a Sessa Aurunca, nel Casertano: l’atleta si è accasciato in campo mentre si stava allenando ed è morto. Secondo quanto accertato dai poliziotti il calciatore era in campo con i compagni della Folgore Maiano, squadra di Terza Categoria, in vista del match con lo United Castelforte. Poi il malore fatale.

I soccorsi sono arrivati, ma è stato inutile con i medici che hanno confermato il decesso di Assare Seare. Su Facebook è arrivato il messaggio di cordoglio della sua squadra: “dove tutto è iniziato lì ci ha lasciato in un campo da calcio. Lì al centro da vero mediano… Anche se quel tappeto verde oggi ti è stato crudele è proprio grazie al calcio che hai condiviso i tuoi sogni di libertà e di integrazione con tutti noi”.