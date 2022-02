Shevchenko in piazza con la bandiera dell’Ucraina: “stop alla guerra”

SportFair

Andrij Shevchenko ha deciso di scendere in piazza e protestare contro la guerra scoppiata in Ucraina per l’attacco della Russia. L’ex attaccante del Milan ed ex tecnico del Genoa vive a Londra e ha manifestato con la bandiera dell’Ucraina, quella del suo paese.

“L’Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e l’unità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare questa aggressione e violazione del diritto internazionale. La guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta”, ha scritto sui profili social. Un gesto importante di un campione che si è sempre distinto anche fuori dal campo.