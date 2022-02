Shengelia contro la guerra: il cestista lascia il CSKA Mosca

SportFair

Tante, tantissimi le storie di sport legate alla situazione tra Russia e Ucraina. L’ultima arriva da Mosca, dove un giocatore georgiano ha deciso di lasciare la sua squadra di basket. Stiamo parlando di Tornie Shengelia, che in segno di protesta ha lasciato il CSKA Mosca.

“Ho preso questa decisione per protestare contro l’invasione russa dell’Ucraina. Non ritengo possibile continuare a giocare per il club dell’esercito russo“, ha detto il giocatore al media georgiano Commersant.

Queste dichiarazioni, però, sono state smentite dal suo agente: “Toko Shengelia non ha rilasciato alcuna dichiarazione a nessun media. In questo momento è concentrato sul benessere della sua famiglia. Quando verrà presa una decisione sul suo futuro, parlerà prima di tutto con il CSKA Mosca“, ha affermato Nikos Varlas.

Shengeila si sposterà in Spagna: ha il georgiano ha una casa a Valencia e Vitoria ed il suo futuro sportivo è al momento incerto.