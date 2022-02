SportFair

Arianna Fontana è scesa in pista oggi con un solo obiettivo: conquistare la sua 11ª medaglia, stabilendo così un nuovo record. La campionessa azzurra, oro a Pechino nella gara dei 500 metri di short track, però, non è riuscita nel suo intento e ad un passo dal traguardo finale della gara dei 1000 metri è scivolata, dicendo addio ad ogni speranza di medaglia. L’azzurra, poi, è stata anche penalizzata, poichè ha ostacolato in rettilineo una sua avversaria.