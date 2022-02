Sfuma il bis olimpico per Michela Moioli, l’azzurra si arrende in semifinale nello snowboardcross

SportFair

Michela Moioli si è dovuta arrendere in semifinale dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Al Genting Snow Park di Zhangjiakou la 26enne alfiere azzurra non è riuscita nell’impresa del bis olimpico, fuori in una semifinale durissima dove viene preceduta proprio da chi è andato a conquistare oro e argento, ovvero Lindsey Jacobellis e Chloe Trespeuch. Nella finalina, Moioli è successivamente incappata in una caduta a causa dell’impatto con una porta, pestandosi il naso, il mento ed una caviglia senza conseguenze importanti, terminando in ottava posizione.

“Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata” – il commento di Michela Moioli – “: doveva andare così. Ho un po’ male a una caviglia, ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e vado a leccarmi le ferite. In semifinale son partita bene, ho pagato un errore dove poi mi hanno superato”.

Medaglia d’oro che è andata alla 36enne americana Lindsey Jacobellis, sedici anni dopo l’argento conquistato alle Olimpiadi di Torino 2006, in una finale in cui ha tenuto alle spalle la francese Trespeuch e la canadese Meryeta Odine, con al quarto posto la delusa Belle Brockhoff.