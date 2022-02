Serie A, le date della stagione 2022/2023: si parte presto e si chiude tardi, stop di quasi due mesi per il Mondiale

SportFair

La stagione è entrata nella fase decisiva, le squadre sono impegnate tra campionato e Champions League. Si avvicinano altri impegni importanti, su tutti gli spareggi per la qualificazione in Qatar del 2022, l’Italia dovrà raggiungere la qualificazione attraverso un doppio impegno e non potrà permettersi di fallire l’obiettivo per la seconda volta consecutiva.

La Serie A pensa anche alla prossima stagione, sono state definite le date del campionato 2022/2023 che sarà inevitabilmente condizionato dal Mondiale in Qatar. Si ripartirà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto, in ritardo anche l’ultima giornata, prevista il 4 giugno. La decisione è stata presa dal Consiglio di Lega e l’ufficialità arriverà dalla FIGC. L’ultima giornata, prima dell’inizio del Mondiale, sarà il 13 novembre. Sul rientro dopo la competizione si deciderà a torneo in corso, la finale è prevista il 18 dicembre.

I club di Serie A dovranno lasciare liberi i calciatori convocati per il Qatar, una settimana prima dell’inizio del torneo. La ripresa dovrebbe arrivare direttamente nel 2023, al momento non è ipotizzabile il Boxing Day del 26 dicembre. Prima del Mondiale si giocherà praticamente sempre, tra weekend e turni infrasettimanali, ovviamente considerando anche le Coppe Europee.