Sei Nazioni, netta sconfitta dell’Italia: dilaga l’Inghilterra con il punteggio di 0-33

Netta sconfitta per l’Italia del rugby nella partita del Sei Nazioni contro l’Inghilterra, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-33. Gli azzurri hanno subito cinque mete, senza segnarne alcuna. Si tratta del 29° successo in altrettante sfide per i Leoni contro l’Italia, le partite senza vittorie nel Sei Nazioni sono 34 per gli azzurri.

L’Inghilterra ha messo in mostra la netta superiorità, sotto tutti i punti di vista, gli azzurri sono stati troppo fallosi. L’uomo del match è stato Marcus Smith. L’Italia tornerà in campo il prossimo 27 febbraio a Dublino contro l’Irlanda.

“Non siamo stati bravi nella disciplina, abbiamo concesso troppe punizioni ed è difficile con una squadra brava come l’Inghilterra. Dobbiamo anche essere più concreti in attacco e sfruttare quanto creiamo. Sapevamo che ci avrebbero allargato in difesa e ci avrebbero attaccato lì, ma dovevamo difendere meglio. La difesa ha comunque tenuto in mischia, ma dobbiamo lavorare in attacco: non abbiamo sfruttato troppe occasioni”, ha detto l’azzurro Michele Lamaro.