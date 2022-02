Sei Nazioni, l’Irlanda dilaga contro l’Italia: 57-6 che lascia pochi dubbi

SportFair

Tutto facile per l’Irlanda contro l’Italia nel match della terza giornata del Sei Nazioni, la sfida si è disputata a Dublino. Il divario tra le due squadre è stato evidente già dalla prime battute, gli azzurri non hanno avuto la forza di reagire. La vittoria permette alla squadra di Andy Farrell di salire al secondo posto in classifica con 11 punti, a -3 dalla Francia e a +1 sull’Inghilterra. L’Italia rimane sempre all’ultimo posto con 0 punti all’attivo. Nel prossimo match gli azzurri affronteranno la Scozia.

Partenza forte dell’Irlanda, l’Italia ha provato a reagire solo nei primi minuti con Padovani. Si va al riposo sul 24-6. Nella ripresa non c’è storia e l’Irlanda chiude la seconda frazione con un parziale di 33-0. La gara si è conclusa sul risultato di 57-6.