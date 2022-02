Scintille tra Espargaro e Miller, il ducatista sbotta: “è un arrogante! L’ho quasi tamponato”

SportFair

Nuova giornata di test di MotoGP a Mandalika: i campioni della categoria regina sono scesi in pista per continuare il loro lavoro in vista della nuova stagione e non sono mancate le… scintille.

Il 2022 inizia subito con una ‘lite’ tra pilota: Jack Miller, infatti, si è scagliato contro Aleix Espargaro, commentando il rischio corso in pista e l’incidente sfiorato.

“Semplicemente ha frenato di colpo alla penultima curva e io l’ho quasi tamponato. Poi l’ho raggiunto accelerando, ma pareva che non si fosse reso conto di nulla. Aleix è fatto così, è un arrogante“, ha affermato l’australiano prima di commentare la pista: “è un po’ come l’Argentina, molto divertente e bella, mi è piaciuta perché ha tutto; è veloce e molto tecnica, penso che faremo belle gare qui. Ovviamente lo sporco complica un po’ le cose. Questa mattina quando siamo usciti, nei primi due o tre giri la pista non era male. Ma poi ha cominciato ad asciugarsi e il fango ha iniziato a venire fuori. Ma l’unica cosa che potevamo fare era uscire, girare e pulire la superficie. Se non l’avessimo fatto oggi, avremmo dovuto farlo domani. Comunque abbiamo capito un sacco di cose interessanti, soprattutto con queste condizioni, sul fango, sull’elettronica. Inoltre, avremo polvere anche in Qatar, quindi penso che sia stato un giorno molto importante per noi. E poi credo sia anche bello non provare la moto su piste fantastiche e sotto il sole, come al solito“.