Satriano inarrestabile, un altro gol nel giorno del suo 21° compleanno [VIDEO]

E’ la stagione della consacrazione per Martin Satriano, l’attaccante di proprietà dell’Inter sta trascinando il Brest con grandi prestazioni e gol. Il classe 2001 si sta mettendo in mostra nella Ligue 1, è considerato un calciatore veramente interessante in prospettiva.

E’ un corso la giornata del campionato francese, il Brest è impegnato nella trasferta contro il Reims. Al 52′ il punteggio è fermo sul risultato di 1-1: la gara si sblocca con un gol dopo appena 4 minuti di Faes, al 34′ la reazione proprio del Brest e il gol di Satriano. Il bomber uruguaiano conferma il suo grande fiuto per il gol. Satriano può festeggiare al meglio il suo 21° compleanno.