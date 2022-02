Satriano show alla prima da titolare con il Brest: il gol grazie al… vento [VIDEO]

SportFair

E’ in corso la giornata di Ligue 1, sono in arrivo importanti indicazioni non solo per la lotta al primo posto ma anche per la qualificazione in Europa e la retrocessione. La gara tra Brest e Troyes è quella che, al momento, ha regalato il maggior numero di gol. Il protagonista assoluto è stato Martin Satriano, attaccante uruguaiano di proprietà dell’Inter ma in prestito proprio al Brest.

Alla prima da titolare con la nuova maglia, l’impatto di Satriano è stato devastante: l’attaccante è stato autore di una doppietta fantastica, il secondo gol è stato nettamente condizionato dal vento che ha bloccato il rinvio del portiere del Troyes. Gli ospiti hanno accorciato nel primo tempo, poi la rete del 3-1.