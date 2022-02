Sassuolo-Roma, la papera di Rui Patricio è imbarazzante [VIDEO]

Sassuolo e Roma sono in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A, si affrontano due squadre che giocano un calcio propositivo. I primi 45 minuti sono scoppiettanti, si registrano tante occasioni da gol, il protagonista è l’arbitro che annulla due marcature. Il primo tempo sembra indirizzato verso il pareggio, nel finale il calcio di rigore per la Roma che Abraham trasforma con freddezza.

Nel secondo tempo subito un episodio che cambia la partita: il Sassuolo raggiunge il pareggio, ma i meriti della squadra di Dionisi sono pochi: gravissimo errore del portiere Rui Patricio che non riesce a controllare un pallone semplice, la sfera si infila in rete per il pareggio.

Patricio باتريسو لا اشوفه We don’t want him in front of Turkey. It’s crazy to be called up for the Portugal national team. Roma receive goals because of him pic.twitter.com/8RgF9QVysC

