Sangiovanni ‘beffa’ l’interista Amadeus: il presentatore indossa (con la forza) la sciarpa del Milan [FOTO]

Ultima puntata di Sanremo 2022, è in corso la finale. Continua lo spettacolo con i cantanti protagonisti sul palco, in attesa dell’ultimo verdetto. Oggi si è disputato anche il derby di Milano per la 24esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Milan. Successo della squadra di Stefano Pioli che rientra pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto.

Vantaggio della compagine di Simone Inzaghi con Perisic, poi sale in cattedra Giroud e sigla una doppietta per il definitivo 1-2. Siparietto durante la puntata di Sanremo: il cantante Sangiovanni ha fatto indossare (con la forza) una sciarpa ad Amadeus, tra la ‘disperazione’ del presentatore.