Egitto ko in Coppa D’Africa, Salah in lacrime: svelato il discorso nello spogliatoio dopo la sconfitta [VIDEO]

La finale della Coppa d’Africa ha visto il successo del Senegal contro l’Egitto. E’ stata una partita equilibrata, l’occasione più importante è stato il calcio di rigore sbagliato da Mane dopo pochissimi minuti. Poi tanta paura di sbagliare, i tempi supplementari e infine i calci di rigore con il successo del Senegal. Delusione per Salah, l’attaccante del Liverpool è il calciatore più importante della squadra ed un vero e proprio leader.

L’ex Roma non ha nascosto la delusione, prima è scoppiato in lacrime in campo poi nello spogliatoio. Salah non è riuscito nemmeno a calciare il quinto calcio di rigore, la partita era già finita dopo il penalty trasformato da Mane che ha riscattato l’iniziale errore.

Salah è stato protagonista nello spogliatoio con un discorso che non è passato inosservato. “Abbiamo giocato quattro partite da 120 minuti in circa 12 giorni. Ora dobbiamo andare avanti, giocheremo contro di loro il mese prossimo e ci vendicheremo”.

Even with his clear disappointment in losing the AFCON final, Mo Salah was still rallying his teammates with a speech in the dressing room after the game.

What a leader ❤️ pic.twitter.com/1l8k3tggpO

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) February 7, 2022