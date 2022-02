Roma, piove sul bagnato: Zaniolo in discoteca dopo il pareggio, i tifosi non gradiscono [VIDEO]

SportFair

Non è un buon momento in casa Roma, nelle ultime ore è scoppiato anche il caso Zaniolo. Stagione deludente per i giallorossi, la squadra di Mourinho occupa l’ottavo posto e attualmente è fuori anche dalla zona Europa League. L’ultima partita contro l’Hellas Verona si è conclusa sul risultato di 2-2, i padroni di casa sono riusciti a ristabilire la parità dopo i gol di Barak e Tameze, la Roma si è aggrappata ai giovani Volpato e Bove.

Non è sceso in campo Nicolò Zaniolo, il calciatore della Nazionale italiana è rimasto ai box a causa di un leggero problema fisico. Un video, girato da un tifoso, ha scatenato più di qualche reazione da parte dei supporter giallorossi. Il classe 1999 è stato ripreso in discoteca dopo il pareggio contro l’Hellas Verona, in un locale di fronte allo stadio Olimpico. La Roma è reduce da quattro positività al Covid nel gruppo squadra e, di conseguenza, la presenza di Zaniolo in un luogo affollato non è stata gradita. Il calciatore della Roma non ha fatto nulla di male e si è concesso solo un po’ di divertimento. I tifosi giallorossi non hanno proprio gradito, il club valuta una multa.